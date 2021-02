BBB

Equipe de Rodolffo vai processar quem acusar o sertanejo de homofobia, diz colunista

Perfis no Twitter e no Instagram começaram a receber notificações extrajudiciais pedindo que retirassem publicações sobre o participante do 'BBB 21' do ar

Publicado 25/02/2021 14:35 | Atualizado há 6 horas