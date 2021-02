Rodolffo Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 14:35

Rio - A equipe do sertanejo Rodolffo Matthaus, que está no ar no "BBB 21", está ameaçando processar perfis no Twitter e no Instagram que o acusem de ser homofóbico. De acordo com o colunista Fefito, do "Uol", vários responsáveis de perfis na internet têm recebido notificações extrajudiciais pedindo a exclusão das postagens, sob pena de processo.

O colunista teve acesso a uma das notificações, que foi enviada por conta da seguinte postagem: "Rodolffo entra no confessionário: Boa noite, Tiago. Quais 'viad*s' tem para votar?'". O post faz referência ao fato de Rodolffo sempre votar em João Luiz e Gilberto, que são homossexuais. Apenas uma vez ele votou em outro participante: Fiuk.

Segundo Fefito, a notificação foi enviada pelo escritório "Muller/Capanema", de Curitiba, no Paraná. "A conduta do crime contra a honra cometido por meio da rede mundial de computadores aumenta a dimensão pública da ofensa", afirma o comunicado, que também diz que pode haver dano moral ao cantor.

De acordo com o colunista, a notificação ordena a retirada imediata das postagens do ar, sem a possibilidade de promover a "reiteração da conduta", o que quer dizer que a crítica não poderia ser repetida. O comunicado avisa, ainda, que caso a postagem não seja retirada do ar, "medidas judiciais cabíveis serão tomadas".