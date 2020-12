Pai aparece agredindo a filha de 9 anos com um cinto Reprodução / Internet

Por Carolina Freitas

Publicado 09/12/2020 18:11 | Atualizado 09/12/2020 18:34

Rio - Um jovem fotógrafo de 23 anos, morador de Bangu, Zona Oeste, identificado como Igor do Valle, foi expulso de casa após divulgar, na última segunda-feira (7), um vídeo em que a irmã dele de apenas 9 anos aparece sendo agredida de cinto pelo pai. De acordo com o Igor, as agressões aconteceram após a criança falar para a família que estava gostando de uma amiga da escola. Ele alega ainda que depois do episódio, procurou o Conselho Tutelar e disse que a irmã está sob os cuidados da avó paterna, que agora possui guarda provisória da menina.



"Eu fui até uma delegacia e lá me disseram que não poderiam tratar do meu caso, que era melhor eu ir no Conselho Tutelar, então eu fui. Os policiais mesmo fizeram pouco caso. Eu sei que fizeram exame de corpo de delito e minha irmã está bem. Não estou sabendo muito o que está acontecendo, porque saí de casa e estou sem contato por enquanto. Mas ela está com a minha avó, que tem a guarda temporária dela agora."

Igor alegou ainda que não é a primeira vez que algo do tipo acontece. "Quando eu tinha 15 anos, meu pai chegou a colocar uma arma na minha cabeça porque eu assumi que era gay. Agora eu decidi filmar e publicar porque alguém tinha que dar um basta nisso. É uma coisa que poderia acabar em uma tragédia. Não sei o que poderia acontecer se eu não tomasse essa decisão", disse o fotógrafo.

O jovem disse ainda que está morando na casa de uma amiga porque os pais estão com raiva da repercussão que o vídeo tomou. "Não há a menor possibilidade de eu voltar para casa. Meus pais não me querem lá, os dois me expulsaram. Mandaram eu sumir de vez", afirma.

Ele conta ainda que enquanto filmava a agressão, a mãe dele tentou impedir. "Minha mãe não é conivente com o que meu pai faz, mas ela também não toma nenhuma atitude. Ela não tem pulso."

Igor disse ainda que está sendo ameaçado pelo pai. "Ele sempre foi muito homofóbico. Agora disse que se for preso, vai atrás de mim para me matar quando sair da cadeia".