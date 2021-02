Por O Dia

Publicado 26/02/2021 16:25

Rio - Após Caio vencer a prova do anjo nesta sexta-feira, o goiano conversa com Gilberto, Sarah e Rodolffo na sala do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. "Vocês agora estão todos folgados, acredito. Folgado assim, Sarah e Rodolffo estão bem tranquilos".