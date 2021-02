Felipe Neto Reprodução Internet

Felipe Neto entrou com processo contra a farmacóloga Maria Carla Petrellis, que trabalha no Instituto Butantan, por danos morais. No Twitter, a pesquisadora chamou Felipe de "macaco", "pedófilo" e "criminoso".