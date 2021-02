Participantes conversaram na madrugada desta sexta-feira Reprodução/Globoplay

Rio - Projota e Juliette tiveram uma conversa sincera na madrugada desta sexta-feira no "Big Brother Brasil". Juliette disse ao cantor que não gostou do fato dele ter se unido contra ela no início do jogo, citando Nego Di, Karol Conká e Lumena. O rapper explicou que não a conhecia bem e não quis forçar uma aproximação.



“Se eu concordasse com tudo que eles fizessem, eu já tinha pegado minha mala e saído fora porque a gente tava tão perto, que se eu bater no paredão eu tô na rua”, disse Projota. O rapper explicou que no início do jogo não tentou se aproximar da participante porque não tinha a intenção de forçar uma relação, além de não concordar com algumas atitudes dela.



“Eu vi você fazendo outras coisas que eu não concordo. Independente das minhas contrariedades, eu permaneci firme do seu lado independente das pessoas que estavam do meu lado discordarem do seu jogo ou de você”, afirmou Juliette.