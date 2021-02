Por Nathalia Duarte

Publicado 27/02/2021 08:00

Confinado no “Big Brother Brasil 21”, Fiuk deixou preparadas algumas novidades para os fãs. Na quarta-feira, o cantor marcou sua volta à carreira musical com o lançamento do single “Amor da Minha Vida”. E, como está sem acesso ao mundo real, o artista contou com a ajuda da irmã Cleo e do pai Fabio Jr. para divulgar o lançamento da canção que trata, como tudo o que vem do cantor, de amor.

A música é um pop/rock romântico conta a história de um casal que toma decisões e caminhos diferentes na vida, apesar do sentimento que os envolve. No clipe, o cantor faz de tudo para se reencontrar com a amada, interpretada pela atriz Gabrielle Joie, sucesso como Michelly na novela “Bom Sucesso”. O lançamento é o primeiro de uma série de novidades preparadas por Fiuk para 2021 e teve a aprovação da família.“Achei incrível como essa música foi criada. O Fiuk se reuniu com compositores e eles pensaram em escrever sobre as maiores histórias de amor que já tiveram. Amo como a música ficou”, declara Cleo.A música e o clipe foram gravados dias antes de Fiuk ser confinado para entrar no “BBB”. Dentro da casa, o cantor vem ganhando cada vez mais espaço após sair de um Paredão entre o cantor, Nego Di e Sarah. Mas, ao contrário do que se possa pensar, o lançamento não foi segurada para um momento no qual Fiuk estivesse mais forte no jogo. “A gente não adiou o lançamento. Ali dentro vai ter sempre um momento que fica ruim pra você, mas se você ouve as pessoas ao seu lado, o legal é crescer e evoluir. Acho que é por isso que ele se fortaleceu. Ainda terão lançamentos para depois do programa”, adianta a também atriz e cantora.A música fala sobre o grande amor da vida do cantor. Além disso, Fiuk tem a palavra tatuada no braço e se mostrou uma pessoa bastante sensível ao sentimento dentro da casa. Algo que a família acredita que veio de berço.“O amor é a primeira lei, depois vem as outras. Eu acredito que essa seja a grande religião: o amor. Não tenho dúvidas disso. E sempre passei isso para meus filhos”, conta Fabio.“O amor vem de família. Sempre foi uma coisa que meu pai falou para a gente: a religião tem que ser o amor. Claro que tem muito do Fiuk, também, mas é porque ele se identifica com tudo o que foi passado”, completa Cleo.Ter como pai Fabio Jr. não é uma tarefa fácil. A pressão externa pode ser muito grande e comparações, às vezes, são inevitáveis. Mas dentro de casa o que existe é o apoio da família e, claro, umas dicas de quem tem anos de experiência na música.“Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Tem um super filtro de sinceridade e não gosta de qualquer coisa”, adianta Cleo.“Faz parte. Sempre dá para fazer melhor. O Fiuk mora comigo então, sempre que vem me mostrar algo que ele está preparando, eu escuto e, quando pode melhorar, eu falo: Vai lá e faz melhor. A Cleo já me mostra o trabalho pronto. Mas eu acho maravilhoso o que eles fazem”, brinca Fabio.Quando decidiu que iria participar do “Big Brother Brasil”, Fiuk contou primeiro a Cleo e, só depois, foi com ela comunicar ao pai. Assistindo ao filho e ao irmão pela TV, os dois não negam que ficam nervosos, mas confessam que estão orgulhosos por Fiuk estar sendo verdadeiro no reality.“É agoniante. Quando eu dei todo apoio pra ele ir foi porque ele queria. Pensando em mim, eu ia pedir pra ele não ir. Você fica agoniada. Muita gente tem uma predisposição a implicar, julgar, colocar nos outros as frustrações. Quando você vê isso acontecendo com seu irmão é terrível”, desabafa Cleo.E, se eles tivessem um minuto para mandar qualquer mensagem para Fiuk no reality? “Vamos para casa, filho, já está bom”, brinca Fabio, que completa: “Eu diria: seja você mesmo. A questão não é dar certo ou errado, mas ser verdadeiro com o que sente”.Já Cleo quer que o irmão fique até o fim: “Vai ficar até o final (risos). Acho que ia falar para ele continuar nesse caminho que está indo agora. No inicio dá uma síndrome de perseguição e você fica meio paranóico. Acho que ia falar para ele continuar desconfiando da intuição que leva ele a pensar que as pessoas estão contra ele.Também antes de entrar no “BBB”, Fiuk gravou o longa “Me Tira da Mira”, ao lado da irmã e do pai. O lançamento está previsto para o fim deste ano. “É uma comédia policial. O Fiuk faz o meu melhor amigo. Meu pai faz o meu pai, que é delegado e eu faço investigadora da polícia. Eu fiquei muito feliz com o resultado porque temos um elenco incrível. Vai ser um filme divertido de ação”, adianta Cleo.