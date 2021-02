Viih Tube e Thaís reprodução da TV Globo

Rio - Viih Tube e Thaís revelaram o que acham de Carla Diaz durante uma conversa, nesta quinta-feira, na casa do 'Big Brother Brasil 21'. "A gente está sentindo a mesma coisa", diz a youtuber sobre a loira: "Não sei explicar o que eu sinto. Tenho dúvida se ela é verdadeira. E eu sinto isso o tempo todo. Às vezes eu sinto ela meio irônica, dá umas patadas...".

Thaís diz que também sente dúvidas em relação a atriz e relembra uma conversa que ouviu. "Uma vez, eu escutei uma conversa da Karol [Conká] que me fez pensar muito. E não era só a Karol, tinha mais gente nessa roda e as pessoas concordaram.".



Em seguida, as duas falam sobre outras pessoas. A youtuber cita os participantes com quem tem uma diferença no jogo. "Rodolffo, Projota, Arthur, Caio um pouco - porque falou umas coisas que não concordo- , Carla."

Carla volta a ser assunto entre Viih e Thaís. "Em algum momento a gente vai falar com ela", diz a youtuber, que fica com medo de parecer ser falsa. A cirurgiã-dentista opina: "Acho que a gente não está sendo falsa. Tomara que eu esteja errada".