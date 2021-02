Juliette, Bil e Anitta Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:09

Já duas semanas fora do 'BBB 21', Arcrebiano, mais conhecido como Bil Araújo, anda com a vida corrida por conta de várias propostas de trabalho, mas não abre mão de continuar assistindo a atração. Ele revelou que a sua torcida continua sendo para o G3, Sarah, Gilberto e Juliette. Aliás, a advogada paraibana mexeu mesmo com o modelo. "Certamente, se eu tivesse continuado no programa casa eu ficaria com ela. Nós ficamos muito amigos, ríamos bastante e nos aproximamos por conta da rejeição dos outros participantes. Foi uma pena eu ter saído", lamentou o ex-brother que entre a paraibana e a cantora Anitta para 'conhecer melhor' fora da casa, escolheu a sister: "Juliette sem dúvidas"

Bil, que participou de uma live com o jornalista Jorge Luiz Brasil, contou que a única coisa que se arrepende da sua passagem curta no 'BBB 21' (foi o segundo eliminado') foi ter ficado com a Karol Conká. "Eu quis ficar com ela, mas depois me arrependi porque comecei a perceber melhor as coisas e as atitudes. Tanto que eu falei que votaria nela. Depois que eu vi os vídeos dela falando de mim, ai que eu me arrependi mesmo. Não quero papo com ela de jeito nenhum. Desejo que Deus abençoe a vida dela, que ela consiga rever tudo que fez, que aprenda com os erros e seja feliz. Mas sem papo", explicou.