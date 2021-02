Karol Conká diz que vai indicar Sarah ao paredão Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 22/02/2021 13:14 | Atualizado 22/02/2021 13:17

Desde o início do "BBB 21" Karol Conká vem acumulando críticas em relação ao seu comportamento. A família de Lucas Penteado, por exemplo, declarou que pretende penalizar a cantora judicialmente pelas onfesas que a mesma desferiu contra ele no reality show.

Com Karol Conká entre os emparedados da semana, fãs do "BBB 21" se surpreenderam ao verem a hashtag "Fica Karol" nos assuntos mais comentados do Twitter.

Mesmo não sendo a favorita do público, fãs do reality acreditam que Karol, como a gente do caos, precisa ficar para manter o programa interessante. Confira algumas reações coletadas no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">BRASIL INTEIRO REJEITANDO UMA MULHER NEGRA, MÃE SOLTEIRA E EMPODERADA. E DEPOIS DIZEM QUE NÃO EXISTE RACISMO E MACHISMO NESSE PAÍS. VIDAS NEGRAS IMPORTAM! <a href="https://twitter.com/hashtag/N%C3%83OPASSAR%C3%83O?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NÃOPASSARÃO</a><a href="https://twitter.com/hashtag/FicaKarol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FicaKarol</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ForaKarol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ForaKarol</a></p>— Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) <a href="https://twitter.com/JoaquinTeixeira/status/1363816929669046272?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Ficakarol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ficakarol</a> tô na torcida mamacita!!! <a href="https://t.co/dgNTiQBIzf">https://t.co/dgNTiQBIzf</a></p>— josé? (@gabrielfernss) <a href="https://twitter.com/gabrielfernss/status/1363819923793920004?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Cada um com suas fadas. Eu vou de fada odiada <a href="https://twitter.com/hashtag/RedeBBB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RedeBBB</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BBB21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BBB21</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Ficakarol?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ficakarol</a></p>— ighuighu (@ighaao) <a href="https://twitter.com/ighaao/status/1363835530216153097?ref_src=twsrc%5Etfw">February 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>