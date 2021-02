Repórter da Globo faz campanha para eliminar Karol Conká ao vivo Reprodução/CETV/Rede Globo

Publicado 23/02/2021 18:44 | Atualizado 23/02/2021 18:45

Rio - O repórter Isaac Macêdo, da Globo no Ceará, aproveitou que estava ao vivo para fazer campanha para eliminar Karol Conká do "BBB21". O pedido aconteceu durante o "CETV" desta terça-feira. Karol está disputando o paredão com Arthur e Gilberto.



Na primeira edição do telejornal local, Isaac estava na rua dando informações sobre a abertura de novas vagas em concursos públicos para PM e Polícia Civil e no fim da participação comentou: "Melhor que isso [oportunidades para concurseiros], só a eliminação de Karol Conká no paredão mais tarde no Big Brother Brasil".

O apresentador Leal Mota Filho ainda foi questionado pelo repórter se já teria "exercido seu papel de cidadão" ao votar na artista. "Eu quero inclusive saber se você já exerceu o seu papel de cidadão votando nesse paredão?", perguntou o jornalista.



