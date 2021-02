Por Renata Cristiane

O comércio da cidade de Cabo Frio está anunciando vários descontos e promoções nesta semana caso a participante Karol Conká - apelidada na web de 'Jaque Patombá' - seja eliminada no paredão do Big Brother Brasil 21 desta terça-feira (23).O comportamento da rapper tem causado muita polêmica durante sua passagem pelo BBB 21. Desde falas consideradas preconceituosas até seu excesso de animosidade - como ela mesma assumiu em várias ocasiões na Casa, a cantora tem causado revolta aos espectadores do reality, que prometem eliminá-la com o maior índice de rejeição que o programa já viu.Para a felicidade do público, a líder da semana, Sarah, indicou a rival, gerando comoção imediata. "Esse paredão da Karol finalmente trouxe um minuto de paz para o brasileiro", comemorou uma internauta. Porém, a missão que uniu vários nichos da internet não será fácil, tendo em vista que o ex participante Nego Di alcançou o surpreendente número de 98,76%.Como o povo brasileiro não desiste nunca, o comprometimento com a derrota da "sister" foi tanto que ultrapassou os limites da internet. Em Cabo Frio, empresários tem aproveitado a onda de rejeição para promover seus comércios e, até mesmo, conquistar um novo público.A lanchonete Comilão, por exemplo, está prometendo coxinhas a quem votar na cantora. "Na compra de qualquer combo, juntamente com o print da tela do voto na Karol Conká, você ganha uma mini coxinha crocante!". Já a empresa de doces Johnny Brownie, publicou em seu instagram nesta segunda-feira (22), que se a cantora for eliminada, todos os produtos estarão com 15% de desconto e, afirmaram ainda, que, caso a porcentagem seja maior que a de Nego Di, os descontos serão de 30%.O Bar Limoeiro, localizado na Rua Porto Alegre, prometeu transmitir o programa ao vivo com uma promoção de Dose Tripla de Chopp. Quando questionado sobre a ideia, o proprietário Felipe Senos diz que "devido à promoção com a Karol Conká, o estabelecimento está recebendo muita mídia, mais respostas e comentários que o normal".Mas tem gente mais ousada ainda! A Koala Turismo, agência da cidade, oferece um passeio de barco para casal em Arraial do Cabo, ou um ingresso de dois dias para o Beto Carrero, em Santa Catarina, caso o internauta acerte a porcentagem exata que Karol for eliminada.A tão esperada eliminação acontecerá na noite desta terça-feira, após a novela "A Fora do Querer". Tanto o público quanto os empresários aguardam ansiosamente pelo recorde, afinal, como a própria cantora afirma em uma de suas músicas "Já que é pra tombar, tombei!"