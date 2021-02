Nilza e Zé Bonifácio RC24h

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:58 | Atualizado 25/02/2021 21:01

O prefeito José Bonifácio nomeou, nesta quinta-feira (25), a professora Nilza Miquelotti como nova secretária municipal de Assistência Social de Cabo Frio. Nilza deixa a Chefia de Gabinete do prefeito para assumir a função que estava sendo ocupada por Janaína Pinheiro Revelles. A saída de Janaína ocorre por decisão do prefeito, que agradeceu os serviços prestados por ela desde o começo da atual gestão da Prefeitura.



Maria Nilza Miquelotti Cecílio de Carvalho tem 64 anos, é professora aposentada e empresária. Tem experiência por mais de 20 anos na área social, com destaque para sua atuação na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Cabo Frio), tendo sido presidente da instituição por seis anos. Também foi interventora da APAE Rio por dois anos.



Nilza foi uma das fundadoras e a primeira presidente da instituição "Idosos com Amor". Ajudou a fundar, também, a instituição "Amigas da Mama", da qual é tesoureira. Também atua como diretora da Fundação Santo Agostinho, que atende mais de 400 crianças no bairro São Jacinto.



O prefeito José Bonifácio ainda não anunciou quem irá ocupar a Chefia de Gabinete.