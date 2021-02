Por Renata Cristiane

Publicado 25/02/2021 18:33

fotogaleria

Uma remada especial vai receber um recordista mundial de travessia a remo, que escolheu Cabo Frio como seu destino final para seu trajeto de 7.200 km ou 4.000 milhas náuticas, partindo da África do Sul. Uma equipe de canoagem da cidade vai reunir para receber o sul-africano Zirk Botha neste domingo (28).O encontro vai acontecer por volta de 12h, na Ilha do Papagaio, onde Zirk estará ancorado desde a noite de sábado (27). Antes disso, a equipe Maikai Hoa se reúne próximo ao Terminal de Transatlânticos de Cabo Frio, onde ficam ancoradas as canoas. Da ilha do Papagaio, o grupo rema junto até a sede cabo-friense do Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), encerrando o trajeto do navegador.O ex oficial da marinha de 59 anos saiu da África do Sul e conclui seu percurso até Cabo Frio em 71 dias. Ele deixou o seu país em 19 de dezembro. Com a mensagem de desenvolvimento sustentável, o aventureiro sul-africano rema pelo litoral brasileiro e está viajando na direção o sudoeste, em direção aos campos de petróleo na costa."Eu completei 3750 milhas náuticas em 65 dias e tenho menos de 240 pela frente. Fui empurrado por fortes ventos de popa, que é como correr com um cavalo selvagem", disse Zirk Botha."O mar estava muito agitado e os ventos estavam fortes. Pelo menos, agora, a condição está mais calma, mas tudo isso é muito difícil, estou ansioso para concluir! Tem sido mentalmente desgastante. Não estava preparado para esse tipo de desafio".Veja a localização de Zirk Botha em tempo real — https://trackamap.com/row2rio2020 Zirk Botha adota a estratégia de ficar longe dos barcos de pesca, além de redobrar a atenção a outros navios e campos de petróleo, tradicionais na costa do Rio de Janeiro. As condições do mar tendem a piorar em águas rasas e pode haver embarcações de pesca nas proximidades.Na Row2Rio2020, Zirk Botha também estabelecerá o recorde mundial como a primeira pessoa a remar o percurso sozinho e sem o apoio de qualquer embarcação de segurança. A marca anterior pertence à dupla Wayne Robertson e Braam Malherbe, que fez a travessia em 92 dias no ano de 2017.A bordo do barco construído por ele próprio e projetado pelo britânico Phil Morrison, Zirk Botha é patrocinado pela Juwi Renewable Energies. Como citado acima, sua travessia apoia o desenvolvimento sustentável e promove a energia renovável como uma solução para questões ambientais e mudanças climáticas.