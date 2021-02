Por Renata Cristiane

Publicado 24/02/2021 20:38 | Atualizado 24/02/2021 20:39

O motociclista questionou o porquê de Cabo Frio ter o custo dos produtos (em especial a gasolina) mais caro que na capital Renata Cristiane

O cabo-friense já está pagando, em média, até R$ 5,89 pelo litro da gasolina comum desde o fim de semana, quando houve mais um reajuste, o quarto desde o início do ano. Mas há postos em que o combustível do tipo "podium" pode ser encontrado a R$ 7,48. O cenário de preços em alta nos postos vem com o impulso de reajustes realizados pela Petrobras nas refinarias do país, que têm como referência preços internacionais do petróleo, além do câmbio.Não é de hoje que os cabo-frienses reclamam do alto preço da gasolina da cidade, sendo considerada no início de 2021, pela ValeCard, a terceira mais cara do país, perdendo apenas para Gonçalves (MG) e Armação dos Búzios (veja tabela ao final da matéria).E a reclamação, claro, só aumentou nesses últimos dias. Num posto da avenida Julia Kubitschek, o gerente Josiel Conceição afirmou que tem recebido muitas reclamações dos consumidores, assim como num outro posto bem próximo dali, na avenida Teixeira e Souza. A frentista Jane Karoline disse que na hora do pagamento, é só o que ela escuta.O aumento de R$ 0,20 ocorrido já última sexta (19) em vários postos, trouxe indignação. "Esses aumentos são abusivos e não correspondem com a realidade do nosso país", disparou o motorista Sérgio Teixeira. "Quando você vai abastecer, toda semana o preço muda, então acabo tirando dinheiro de uma outra coisa que deveria consumir para pôr gasolina", concluiu, indignado.E quem depende do combustível para trabalhar? Esse é o caso, por exemplo, do motoboy Ruggery Oliveira. "O aumento da gasolina tem feito meu trabalho render menos, porque eu ando bem menos com o valor que eu colocava antes", afirmou.Quem também anda de moto e ficou impressionado com o preço que está sendo cobrado em Cabo Frio foi Jeferson Vale, que mora no Rio. Durante a conversa, ele mesmo indagou "Por que tudo aqui, incluindo combustível, é muito mais caro que na capital?", e respondeu: "Porque aqui é uma cidade turística, mas se esquecem da população que mora aqui", disse. O frentista que o atendia concordou de pronto com o cliente e completou que "o dia inteiro tem reclamação por causa dessa alta de preço", comentou ele, que preferiu nem aparecer na imagem para não arrumar problema com o patrão.O Procon da cidade vem recebendo inúmeras denúncias referentes ao aumento nos preços dos combustíveis, desde o início de 2021. De acordo com a secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, responsável pelo Procon de Cabo Frio, tem realizado auditoria para verificar como é feita a composição dos preços dos combustíveis na cidade. Na primeira semana de fevereiro, equipe do órgão percorreu todos os postos de Cabo Frio e Tamoios, notificando estes estabelecimentos, para que entregassem documentação referente a compra, venda, frete, armazenamento, entre outras informações, no prazo de 10 dias.De acordo com Cláudia Tavares, o prazo para a entrega da documentação foi estendido por mais cinco dias, a pedido de alguns comerciantes, e termina nesta quarta-feira (24). Com esses documentos, a equipe do Procon Cabo Frio vai fazer um estudo para verificar como os comerciantes chegaram ao preço final do combustível."O aumento no valor da gasolina foi anunciado no fim de semana e no dia seguinte o posto já estava com o preço reajustado na bomba. Isso não pode acontecer, pois fere o Código de Defesa do Consumidor. O correto é que o estabelecimento mantenha o preço até acabar o combustível que está no tanque e reajuste de acordo com o que vai pagar pelo próximo carregamento. Com a documentação em mãos, vamos verificar o que de fato está acontecendo. Mas, para isso, antes temos que levar em consideração vários fatores que são relevantes para a composição do preço", explica Cláudia.Ainda segundo ela, caso seja constatado problemas, como a cobrança indevida, formação de cartel ou qualquer outra irregularidade, o Procon de Cabo Frio poderá autuar e multar o estabelecimento, de forma a evitar que a prática lesiva ao consumidor continue.