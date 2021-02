Foram mais de mil casos positivos registrados em cerca de um mês e quase 100 novos óbitos causadas pelo coronavírus RC24h (arquivo)

Por Renata Cristiane

Publicado 23/02/2021 18:52 | Atualizado 23/02/2021 18:53

Mais de 7 mil confirmados. Essa é a marca que a cidade de Cabo Frio ultrapassou nos casos positivos de Covid-19 nesta terça-feira (23). Conforme boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, já foram registrados 7.107 pessoas infectadas com o vírus, sendo 341 mortos.



Foram mais de mil casos positivos em cerca de um mês e quase 100 novos óbitos causadas pelo coronavírus. Em 24 de janeiro, Cabo Frio registrava 6.017 casos positivos de Covid-19, sendo 247 óbitos.



Ainda conforme o município, 951 pacientes seguem internados com a doença e 6.110 pessoas já foram curadas. Há ainda 13.882 casos suspeitos sob investigação.



Segundo os dados divulgados pela Prefeitura Municipal cabo-friense nas redes sociais e site oficial, o primeiro caso de coronavírus confirmado em 7 de abril e, em 15 de abril, quando foi confirmada a primeira morte pelo vírus. Até a véspera de abertura do comércio, em 5 de junho, foram registrados 424 casos. Um mês depois, entre 6 de junho e 6 de julho, foram registrados 535 casos.



O número disparou em agosto. Até o dia 30 do mês, Cabo Frio registrou, no total, 2.204 casos de Covid-19, sendo 120. Em setembro, com a chegada do feriadão da Independência, em apenas 15 dias, entre 7 e 21 de setembro, foram 216 novos casos da doença e 14 óbitos. No dia 23, eram 2.615 confirmados e 143 mortes.



Em dezembro, a cidade ultrapassou a marca dos 4 mil casos da doença e 200 óbitos. Até o dia 29 de dezembro, foram registrados 4.046 casos de Covid-19 e 210 mortes.



Em análise dos boletins divulgados pelo município é visível que o crescimento dos infectados e vítimas fatais da Covid-19 é assustador. Em apenas 30 dias, foram registradas quase a mesma quantidade de casos que em três meses após a confirmação do primeiro caso na cidade.