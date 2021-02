Por Renata Cristiane

Publicado 23/02/2021 14:29 | Atualizado 23/02/2021 14:32

A Polícia Civil prendeu em Cabo Frio, na tarde de segunda-feira (22), um casal de mineiros e um homem de Nova Iguaçu, por crime de estelionato. Conforme a Civil, o trio estaria aplicando golpes em pousadas cabo-frienses e de Arraial do Cabo.Os suspeitos foram capturados no momento em que efetuava reservas em um estabelecimento hoteleiro da cidade, utilizando cartões bancários virtuais com dados de terceiros. Com eles foram apreendidos celulares, notebook, carderno com anotações de diversos CPFs e cordões.Um dos homens confessou o crime e explicou como colocava o golpe em prática. O casal de Minas Gerais ainda tentou danificar um dos celulares utilizado no crime no momento da prisão dando início a uma luta corporal com os policiais.O trio foi encaminhado para a 126 DP, autuado e permanece à disposição da Justiça.