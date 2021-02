Idosos já esperavam na fila desde 6h. Início da vacinação só começou 10h RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 22/02/2021 17:13 | Atualizado 22/02/2021 17:13

Cabo Frio - A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio, chega ao grupo dos idosos com 90 anos ou mais, nesta segunda-feira (22) e na quarta (24). A imunização iniciou às 10h e seguiu até 15h, em quatro polos, sendo dois no primeiro distrito e dois no segundo. Já pelo início da manhã, por volta das 6h, várias senhoras e senhores se aglomeraram nos polos de vacinação para garantir a dose do imunizante.



No primeiro distrito, os polos de vacinação são a Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara, e o CIEP Hermes Barcellos, no Jardim Esperança. Em Tamoios, os polos são o C.E.M Professora Marly Capp, em Unamar, e o Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Santo Antônio.



O público-alvo desta faixa etária é previsto em 938 idosos, incluindo os acamados, que já começaram a ser vacinados na última sexta-feira (12), com equipes de imunização indo até as residências.



A vacinação será feita com 1.600 doses enviadas pelo Ministério da Saúde com prioridade para os idosos. Após o balanço de imunizados nos dois dias de vacinação, a Secretaria de Saúde dará continuidade à próxima faixa etária, de acordo com as doses que restarem, caso sobrem vacinas.



“Vacinaremos apenas os idosos de 90 anos porque o Ministério da Saúde enviou doses somente para esse quantitativo de pessoas. Sabemos que todos querem se vacinar, mas pedimos paciência à população, pois a Cabo Frio cabe apenas a aplicação das doses quando estas chegam à cidade. Não definimos o público, nem produzimos as vacinas. Seguimos o que recomenda o Ministério da Saúde”, explicou o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.



Para se vacinar é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência. A Prefeitura de Cabo Frio destaca que é obrigatório o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento.



Nova remessa de vacinas não tem data definida pelo Ministério da Saúde



Até o momento, Cabo Frio realizou 1.997 aplicações de segunda dose da vacina contra o coronavírus para o público da 1ª fase de vacinação. Esta etapa ainda está em andamento no município.



O grupo desta etapa são os profissionais de saúde, incluindo os que não são da linha de frente e os profissionais liberais; idosos residentes em abrigos, pessoas com deficiência institucionalizadas, quilombolas e indígenas. No entanto, a aplicação de primeira dose para este grupo está suspensa, já que, até o momento, nem Ministério da Saúde nem a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) confirmaram quando será enviada nova remessa de vacina para Cabo Frio.



Até agora, 5.805 pessoas receberam a primeira dose. Deste total, 53 são de idosos acamados a partir de 90 anos.