Juliette, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por iG

Publicado 22/02/2021 09:48 | Atualizado 22/02/2021 09:51

São Paulo - Artur Xexéo, jornalista e dramarturgo de 69 anos, se tornou alvo de críticas, nesta segunda-feira, após fazer um comentário sobre Juliette Freire, que está confinada no "BBB 21". Em sua postagem no Twitter, o contratado da Globo disse: "Prefiro morrer do que ouvir um conselho da Juliette".

fotogaleria

Em reação à opinião do dramaturgo, o administrador do perfil da sister alfinetou. "Fique tranquilo, Juliette só dá conselhos para quem ela ama e admira".

Fique tranquilo, Juliette só dá conselho para pessoas que ela ama e admira. — Juliette Freire (@FreireJuliette) February 22, 2021

Logo em seguida, fãs da advogada teceram críticas a Artur Xexéo, algumas mais ácidas que outras. Entre os comentários da publicação, houve até quem desejasse a morte do jornalista da Globo, mas teve quem condenasse essas ofensas também. "Gosto da Juliette, mas quantos comentários horríveis aqui: idoso (isso é xingamento para vocês), vovô, morra logo etc. Sério que vocês acham isso necessário?", escreveu uma internauta.

Gosto da juliette, mas qts comentários HORRÍVEIS aqui: idoso (isso é xingamento p/ vcs?), vovô, morra logo etc. Sério q vcs acham isso necessário? — Marianne Teixeira (@mariannetsj) February 22, 2021

ixi vo, cuidado q o senhor já tá velho pra brincar de dizer que vai morrer hein, Deus só vai puxar uma vez — evennie&alastor (@yeppeunchaos) February 22, 2021