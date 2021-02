Caio, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 14:16 | Atualizado 25/02/2021 14:27

Após o participante Caio Afiune apresentar um dos principais sintomas da Covid-19, a perda do paladar, e outros brothers do 'BBB 21' se queixarem de alguns sintomas que também estão ligados ao coronavírus, a TV Globo se manifestou para esclarecer que as suspeitas de Covid na casa não passaram de especulações do público do reality.

"Por precaução e seguindo o protocolo de segurança, todos foram testados na manhã de quarta-feira, algo que já aconteceu anteriormente e pode se repetir, garantindo que a rotina de cuidados e protocolos preventivos ao COVID-19 sejam respeitados. Todos os resultados apontaram que os participantes negativaram para a presença de Covid 19. Lembramos que os brothers seguem sendo acompanhados pela equipe médica do programa durante todo o confinamento", informa a emissora em comunicado enviado à coluna.

No almoço do último dia 22, Caio deixou os colegas de confinamento e o público preocupados, após relatar a perda quase que total de seu paladar. Os demais brothers, no entanto, suspeitaram que o sintoma seja uma reação à medicação que Caio vem tomando para tratar a fratura em seu pé durante a prova do líder da semana passada. O público, por sua vez, logo suspeitou da Covid-19, uma vez que o participante Arthur, que teve uma fratura no ombro, precisou deixar a casa para ir a um hospital fazer exames e, com isso, supostamente poderia ter levado o vírus para dentro do confinamento.

Além do Caio, os telespectadores do reality começaram a notar que Camilla de Lucas começou a apresentar muita tosse, Viih Tube se queixou de dor na garganta e Juliette espirrou bastante.