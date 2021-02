Juliette tenta dar selinho em Sarah, que coloca a mão no rosto Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 08:22 | Atualizado 26/02/2021 08:54

Rio - A produção do "BBB 21" mandou algumas comidinhas e bebidas para os brothers curtirem a noite de quinta e a madrugada de sexta. Os participantes ficaram animadíssimos e fizeram várias brincadeiras, além de muitas revelações sobre sexo.

fotogaleria

Publicidade

Juliette afirmou que só não ficou com Rodolffo porque não quis. A advogada também afirmou que não é bissexual, mas que está aberta a novas experiências. Carla Diaz se recusou a lamber o mamilo de seu ficante no programa, Arthur. Projota conversou com as pessoas que votaram nele no último paredão.

"Eu nunca"

Publicidade

Logo que se reuniram na área externa para a festinha improvisada, os brothers resolveram brincar de "eu nunca". Camilla de Lucas disse "Eu nunca acessei site pornográfico e apaguei o histórico". Todo mundo que já fez o que a sister afirmou, teve que dar um gole na bebida. Rodolffo disse que acessou um site pornô, esqueceu de sair da página.

"Acessei no notebook, larguei aberto, fechei o notebook e deixei pra lá. Fiquei três, quatro dias sem mexer. Ai um belo dia 'vamos olhar uma passagem pra viajar', abri o computador e tava lá", disse o sertanejo.

Publicidade

"Verdade ou consequência"

Arthur foi o alvo da brincadeira de "verdade ou consequência". O brother foi questionado sobre seu relacionamento com Carla Diaz. Perguntaram a Arthur se ele já quis balançar o edredom com a atriz. "Todo dia vale?", respondeu o crossfiteiro.

Publicidade

Lumena também respondeu a perguntas íntimas. João Luiz perguntou se a psicóloga pensou em levar brinquedos sexuais para a casa. "Não só cogitei, como pretendo pedir, solicitar a produção", disse Lumena, surpreendendo a todos.

Juliette e Rodolffo

Publicidade

Juliette foi aconselhada por Arthur a surpreender Rodolffo com um beijo. A advogada, no entanto, disse que só não pegou o sertanejo porque não quer. "Não pego porque não quero. Se eu quisesse pegar você acha que eu ia estar nessa situação? É sério amigo, quando eu quero eu sou perigosa", disse.

Depois, Juliette contou para Rodolffo que tem gente que acha que está rolando um clima entre eles. A advogada, então, foi em direção a Sarah para dar um selinho, mas Sarah colocou a mão na frente do rosto.

Publicidade

"Eu não sou bi, mas eu já beijei mulheres. Beijar mulher acho que foi umas duas ou três vezes. Sexo, de fato, não, mas perto. Eu sou (hétero) ainda, mas, assim, não rejeito. Se eu sentir vontade, eu vou, disse a advogada, que também contou que acha Rodolffo e Fiuk bonitos.

"Amigos, vocês são lindos, interessantes, inteligentes, mas tem uns defeitos. Você (Fiuk) é chato pra cara*** e esse daqui (Rodolffo) fala uma merda, fala uma bosta danada. Mas são bonitos? são bonitos. São gostosos? são gostosos. São interessantes? são, mas falam uma merd*".

Publicidade

Lambida recusada

Fiuk e Sarah ficaram cochichando ao pé do ouvido. Pouco depois, o ator mandou um recado para Carla Diaz. "Ô, Carlinha, tão falando aqui pra você dar uma lambida no mamilo do Arthur", desafiou. Todo mundo caiu na gargalhada e Carla Diaz deu uma desculpa para não fazer o que foi solicitado. "Minha mãe ia vomitar vendo essa cena", disse a atriz.

Publicidade

Projota

Projota aproveitou o clima de descontração para conversar com Juliette. O cantor tentou mudar a imagem que a advogada tem dele. "Se eu concordasse com tudo que eles fizessem, eu já tinha pegado minha mala e saído fora porque a gente tava tão perto, que se eu bater no paredão eu tô na rua", disse o cantor para Juliette, fazendo referência a Karol Conká e Nego Di.

Publicidade

Juliette falou que a aliança com Karol, Nego Di e Lumena pode, sim, ter atrapalhado o jogo de Projota. "Eu sempre quis deixar claro para todas as pessoas que você não era igual a eles. Só que Karol disse que você é igual, ele deu a entender que vocês estavam juntos e Arthur deu a entender é você quem manda. Todas as circunstância aqui levam a entender quem manipula", disse Juliette.

O cantor, então, mudou seu foco para Gil. "Ela jogou o teu no olho do fogo. Tu tem umas amizades boas... Ela chegou para mim e chegou assim, vocês achavam que era eu que manipulava? Era não. Não era nem o Nego Di. Quem arquitetava tudo era o Projota", disse Gil sobre Karol Conká para o cantor.

Publicidade

Edredom

Enquanto todo mundo se divertia na festa, Arthur e Carla foram para o quarto colorido. Os dois deram uns amassos embaixo do edredom e o brother resolveu perguntar sobre o tamanho do seu órgão sexual para a atriz. "Tiago Leifert tinha razão? Tinha?", perguntou Arthur, fazendo uma referência a uma brincadeira em que o apresentador insinuou que ele tinha o pênis pequeno. "Não sei. Pergunta pra ele. Eu não sei de nada", respondeu Carla.

Publicidade

'A gente quase ficou'

Gilberto bebeu muito durante a festinha e fez várias revelações picantes. O brother contou que se sente atraído por Arthur. "Amiga, eu tava conversando com o Arthur. Eu amo ele", disse Gil para Carla Diaz. "O que?", perguntou a atriz, assustada. "Amiga, é sério. Não tem maldade. É de verdade. Não tem maldade. Um pouquinho talvez, mas nada que é muito grande. Falei pra ele que na primeira semana a gente quase ficou", disse Gil.