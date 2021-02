Pocah desmaia durante festa e Globo corta transmissão Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 07:33 | Atualizado 23/02/2021 07:43

Rio - Pocah desmaiou durante a festa do "BBB 21" na noite desta segunda-feira. A funkeira estava na pista de dança quando, de repente, caiu no chão. Fiuk, João, Juliette, Sarah, Viih Tube e Thaís estavam próximos a ela e tentaram ajudar. "Respira, Pocah", disse Sarah.

Logo em seguida, as câmeras da festa foram cortadas. A câmera do jardim começou a mostrar o quarto colorido. Quando as câmeras voltaram a mostrar a festa, Pocah estava sentada em uma poltrona e parecia bastante alterada. Viih Tube tentava fazer a funkeira beber refrigerante, na esperança de que isso a ajudasse a ficar sóbria.

Algum tempo depois, Pocah apareceu descansando ao lado de Viih Tube em um pufe. "Amiga, eu estou muito doida", disse a funkeira, ao receber um abraço de Carla Diaz. Pocah foi levada ao confessionário para receber atendimento médico e parecia estar melhor quando saiu do local.

Ela disse para Viih Tube que o médico mediu sua glicose.