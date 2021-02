Pocah faz a coreografia de ’WAP’ na festa e ganha elogio de Cardi B: ’Melhor que eu’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 07:57 | Atualizado 18/02/2021 08:04

Rio - Pocah se empolgou quando a música "WAP", de Cardi B com Meghan Thee Stallion, começou a tocar na festa desta quarta-feira. A funkeira logo colocou todo seu talento para jogo e reproduziu de forma idêntica a coreografia da música. Um seguidor brasileiro mandou o vídeo para Cardi B, que repostou o vídeo de Pocah dançando e ainda comentou: "Uau, melhor que eu".

Recentemente, Pocah falou sobre um desentendimento que teve com Sarah antes de as duas entrarem no "BBB 21". A funkeira disse que Sarah se recusou a recebê-la em sua casa, em Los Angeles. Pouco depois, a colega de quarto de Sarah contou o que realmente aconteceu nas redes sociais.

"Na verdade, a culpa é toda minha. Eu tenho uma grande amiga que é cunhada dessa participante e elas tinham uma relação bem complicada no início, quando elas se conheceram, e com o tempo foi mudando. Depois de um tempo, quando já tava um pouco melhor a relação entre ambas, a minha amiga me perguntou se poderia receber a cunhada em casa. Só que eu tinha ficado com uma impressão ruim dela pelo jeito que ela havia tratado a minha amiga antes, e eu disse que não na época. Eu morava com a Sarah, mas a Sarah não teve a menor responsabilidade nisso. Eu disse não e, bem, foi isso que aconteceu", esclareceu a amiga de Sarah.