Publicado 23/02/2021 19:26 | Atualizado 23/02/2021 21:13

O funkeiro Mc Roba Cena compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (23) mostrando a sua indignação com a ex-mulher, a funkeira Pocah. O empresário contou que foi impedido de ver a filha do casal, que completou cinco anos no dia anterior. "Estou aqui indignado. Aniversário da minha filha e sumiram com a minha filha para não deixar eu pegar a menina. A outra foi para o 'Big Brother Brasil' e deixou ordem para eu não poder pegar a minha filha no dia do aniversário dela. Ela nem me comunicou. Deixou a minha filha com terceiro pra quê? Para se promover. A assessoria quer passar a ideia de coitadinha, de que o pai não é presente para tentar crescer lá dentro da casa. Mas, todo mundo sabe que não é isso", contou o Roba Cena.

MC Roba Cena e Pocah ficaram juntos por três anos e o relacionamento acabou após uma traição da parte dele. A própria cantora, que na ocasião assinava como MC Pocahontas, confirmou o motivo em uma entrevista há dois anos. "O motivo do término foi muito forte, mas hoje a gente se dá bem. (Quando descobri a traição), eu dei as costas e sumi (risos). Agi igual criança mesmo, não tive maturidade nenhuma. Depois que eu soube do que ele fez comigo... Foi traição da parte dele. Na minha opinião, todo homem trai, e eu fui fiel".

A assessoria da cantora Pocah enviou um comunicado sobre a acusação do MC Roba Cena. "A Vítória não sumiu, de forma alguma, essa informação procede. Ela está com o namorado de Pocah, Ronan, o irmão da cantora, Vinicius e sua mulher, em casa, comemorando seu aniversário. Vitória passou alguns aniversários sem encontrar o pai. Neste ano, ele apareceu e teve oportunidade de comemorar antecipadamente a data no último domingo com a filha, já sabendo que hoje ela ficaria com a família de Pocah, por opção da criança. Assim, não faz sentido a acusação e só nos leva a crer que está usando o fato da cantora estar confinada no 'BBB' e não poder se pronunciar para garantir atenção na mídia e nas redes sociais e assim, tentar de alguma forma, 'roubar a cena'. Não podemos deixar de ressaltar também que Pocah sempre foi mãe solteira, fazendo o possível e impossível para criar sua filha. No período em que Pocah está no programa, a guarda provisória de sua filha está com seu irmão, Vinicius e seu noivo, Ronan.

Dentro da casa, Pocah já tinha criticado o ex-marido e pai da filha para outros participantes.

