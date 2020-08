Túnel do tempo! Ex-integrantes do Mulekada relembram coreografia dos anos 2000

São Paulo - Lembra deles? O grupo infantil "Mulekada" surgiu em 1999 e era sucesso entre as crianças da época. Julyana Lee, Kleber (o Jacarezinho) e Tatiana Ruiz se tornaram figurinhas carimbadas em programas de auditório e participaram de eventos por todo o Brasil.



O grupo acabou em 2003, mas Tatiana e Julyana agora estão fazendo sucesso no TikTok. Na rede social, elas criaram um challenge para relembrar um dos maiores sucessos de Mulekada. Ao som de "Foi de Brincadeira", Julyana reproduziu a coreografia.

@julyanalee5 ##challengemulekada Postem um vídeo com esse áudio e marquem eu e a @tatianairuiz que vamos repostar todos! Vem dançar com a gnt ♬ Foi de Brincadeira - Mulekada

Tatiana também mostrou que ainda lembra direitinho da dança, que era sucesso nas festinhas infantis dos anos 2000.

Hoje, Julyana é bacharel em Administração e trabalha como cantora e digital influencer, sendo ainda modelo fotográfica de moda, com várias campanhas de roupas, calçados e acessórios no currículo. Já Tatiana teve uma filha, a pequena Alice, e é fundadora da uma marca sustentável de roupas. E Jacarezinho, que não participou do desafio, segue a carreira de dançarino e é também ator de teatro e educador social.