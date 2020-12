Alok e Romana Novais: parto pré-maturo Reprodução

Rio - A influencer Romana Novais compartilhou com os fãs, na noite desta sexta-feira, uma sequência de vídeos sobre o estado de saúde da pequena Raika, filha recém-nascida da influencer com o DJ Alok, nos stories do Instagram. Ela disse que a menina segue internada no hospital porque nasceu prematura, com apenas 32 meses de gestação , mas que está estável e passa bem.

“A Raika está bem, graças a Deus, está respirando em área ambiente, tirou o cateter, não está fazendo nenhum medicamente, antibiótico. Está plena, está maravilhosa. Estou cheia de orgulho dela. Menina guerreira, forte e eu permaneço aqui com saudade, querendo estar com ela aqui no meu colinho", disse a mamãe.