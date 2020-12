Alok publica fotos do nascimento da filha reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:43 | Atualizado 09/12/2020 18:44

Rio- Após o parto prematuro da filha Raika, Romana Novais mostrou os hematomas de seu corpo através de seu Instagram Stories, nesta quarta-feira. A menina nasceu no último dia 2, de 32 semanas.

"Oito dias hoje do nascimento da minha bonequinha e as marcas do amor ainda estão por aqui", escreveu ela, que também é mãe de Ravi, de dez meses. Para ilustrar o post, ela mostrou um dos braços com manchas roxas.

As crianças são fruto do relacionamento da médica com o DJ Alok.