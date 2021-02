Fátima Bernardes reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:32

Rio - Túlio Gadêlha compartilhou um momento bem descontraído de Fátima Bernardes, através do Instagram, na manhã deste sábado. De chapéu, camiseta e a parte debaixo do biquíni, a apresentadora apareceu no vídeo publicado pelo amado andando de bicicleta na beira da praia.

Em um momento, Fátima "se assusta" ao passar por um buraco de areia. Foi o suficiente para o deputado brincar na legenda: "Diz aí: tem como não se apaixonar por esse "ai amor!”?".

Nos comentários, a apresentadora confessou: "Pedalar na areia é uma delícia e, apesar dos sustinhos, bem divertido. E a gente foi longe, viu".

O casal está curtindo uns dias de descanso no Nordeste.