Criança de 7 anos risca carro e bilhete de desculpa viraliza: 'Como ficar bravo?'

Curitiba - No último domingo, em Curitiba, um menino de 7 anos desequilibrou de sua bicicleta e bateu em um carro, deixando um pequeno risco. Esse menino, chamado Benício, decidiu escrever um bilhete de desculpa e deixar o número de contato do seu pai para que o dono do carro pudesse entrar em contato e pagar o conserto.

Marcelo Martins, dono do carro, ao ver o bilhete decidiu compartilhar em seu Twitter com a legenda "Como ficar bravo com essa criança?", o post acabou recebendo mais de 360 mil curtidas de 35 mil compartilhamentos.

Após o alcance inesperado, Marcelo também postou um print do seu contato com Marcel, pai de Benício pelo Whatsapp. "Sempre vemos seu carro aqui na frente, meu filho ficou bem chateado com o ocorrido", disse Marcel.

Segue relato do whats com o pai da criança https://t.co/B4576vZ00c pic.twitter.com/O4UHeQgjxJ — Cé gatilhos (@cecastilhos) September 14, 2020

O dono do veículo fez questão de tranquilizar o pai e a criança, respondendo: "Tadinho! Diga para ele que está tudo bem e que quedas acontecem!".

Segundo informações do G1, pai de Benício afirmou estar orgulhoso da atitude do garoto. "Eu fiquei muito orgulhoso, porque a gente tenta educar para isso. Que ele seja responsável pelas ações dele no futuro, que aprenda com os erros", disse.