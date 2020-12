Alok e Romana reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 14:52 | Atualizado 04/12/2020 15:00

Alok contou que sua filha Raika não foi diagnosticada com o novo coronavírus. A notícia foi dada pelo DJ através do Instagram, nesta sexta-feira. Ele ainda contou que sua esposa, Romana Novais, saiu da UTI do hospital.

A bebê nasceu prematura, na noite de quarta-feira, através de um parto normal. É que Romana e Alok testaram positivo para a doença.



"Recebi esse vídeo da Romana e decidi compartilhar com vocês porque sei o quanto estão torcendo por nós 3. Romana teve alta da UTI e A Raika testou negativo pra Covid e está muito bem! Só consigo agradecer a Deus, aos anjos da guarda e a todos vocês que vibraram e emanaram energias positivas para nós! Amo vocês! Deus no comando!", comemorou Alok.