Alok Reprodução de internet

Por iG

São Paulo - Alok participou do "Encontro" na manhã desta terça-feira. O DJ, que está esperando a segunda filha, contou que testou positivo para a Covid-19. Ele disse que tem feito testes constantemente e obteve o resultado que ninguém quer. Por conta disso, o marido de Romana Novais teve que adiar uma live que iria acontecer esta semana.



No próximo sábado, Alok iria fazer uma live em parceria com o canal Multishow. Com a doença causada pelo novo coronavírus, ele irá adiar o show para o dia 19. "Eu preciso que ninguém solte a minha mão agora", o DJ pediu e explicou que estava trabalhando muito na apresentação, então espera que o público siga animado, mesmo com o adiamento.

O artista também disse que a família dele está bem. Romana e a pequena Raika, que ainda está na barriga da mãe, estão com um estado de saúde bom. O casal também preferiu se separar de Ravi e deixaram o garoto aos cuidados da avó enquanto se recuperam.