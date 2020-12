Gusttavo Lima e os filhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 12:00

Rio - Gusttavo Lima compartilhou momento íntimo com os filhos, na noite desta sexta-feira, em seu Instagram. Ele se divertia com os pequenos em um parquinho com balanço e outros brinquedos. Gabriel, de 3 anos e Samuel, de 2, são frutos do relacionamento que teve com a ex-esposa, a influencer Andressa Suita.

Mas o que chamou a atenção de muitos seguidores foi o físico do cantor sertanejo, que exibiu o abdômen trancado ao ficar sem camisa e deixou os fãs babando. O cantor é conhecido por ser bem focado na malhação.