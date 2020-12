André Goulart trocou a medicina pelo marketing Divulgação

Por MH

Publicado 12/12/2020 14:11

Uma brincadeira que se transformou em algo sério e rentável. É assim que André Goulart, ou Kot, como ele é conhecido no cenário carioca, resume todo o processo que o fez trocar a carreira na medicina por um lugar no marketing. O empresário conta que tudo começou com um churrasco para comemorar um dos seus bem animados aniversários.

"Agora já estamos com 15 edições no Brasil e três na Europa. O Churraskot é meu filho", brinca André Kot. Sua agência de marketing é responsável por campanhas virais para grandes marcas, como Ambev e Warner Music. "Fazemos as pessoas falarem em uma escala global fazendo parcerias com influenciadores de todas as categorias, níveis e locais; ganhamos corações para direcionar mentes e comportamentos".



O trabalho colocou André em contato direto com grandes artistas e produtores. Hoje, mais experiente e com toda uma grande rede de trabalho, ele explica como funciona o processo. "Para a Warner Music, por exemplo, aproximamos os influenciadores aos cantores, para divulgarem organicamente seus lançamentos e novidades", conta o empreendedor, que é visto na companhia de artistas a todo momento, como Anitta e Nego do Borel.





E por falar em Aniita, o médico e empresário é o responsável pelos 'Ensaios da Anitta', único autoral da maior artista do América Latina. Ele atribui todo o sucesso ao bom relacionamento. Sua rede de contatos soma cinco mil influenciadores e outras dezenas de milhares de pessoas — o mailing mais disputado da atualidade. É possível esbarrar em estrelas como Aline Riscado, Pedro Scooby e diversos artistas nacionais e internacionais em seus eventos.



Publicidade

Mas aí veio a pandemia



André se reinventou durante a crise mundial pandemia causada pela Covid-19. A sensibilidade de médico falou mais alto neste momento de incerteza. "Criamos a FastClin Medicina Diagnóstica, que é o laboratório responsável pela realização de exames diagnósticos e contribuindo no combate ao Covid-19 através do controle epidemiológico."



Nesse período ele inaugurou a rede de conveniências 'Nosso Drink', especializada em delivery de bebidas, obtendo sucesso impressionante: "Começamos em Julho, e em poucos meses inauguramos mais três outras lojas. Já que não temos festas, entregamos o combo para o cliente dentro de sua casa", explica.



Enquanto o mundo não volta ao normal, o ambicioso jovem pretende apostar suas fichas acompanhando uma crescente do mercado: "Estamos criando um enorme mercado online para influenciadores do Brasil".