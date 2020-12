Carlos Alberto de Nóbrega Reprodução

São Paulo - Carlos Alberto de Nóbrega ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na madrugada deste sábado. Tudo por causa de um mal entendido, pois a falsa morte do integrante de 'A Praça é Nossa' acabou sendo noticiada por lá. Pela manhã, ao se depararem com o nome do humorista nos Trending Topics, muitos internautas ficaram bastante preocupados.

Felizmente, tudo não passou de um susto. Tudo começou por um mal entendido, pois o jornalista Flavio Ricco perdeu uma pessoa próxima, que por acaso se chamava Alberto, e fez uma publicação em homenagem em seu Instagram. Depois que os boatos se alastraram, o colunista esclareceu: "Gente, por favor, o meu amigo Alberto Luiz Gomes faleceu ontem. Nada a ver com Carlos Alberto de Nóbrega, que, por acaso, também era amigo do falecido Alberto".

No Twitter, os internautas comemoraram a vida de Carlos Alberto de Nóbrega, confirmada pelo próprio. "Se eu morri não me avisaram", disse, segundo o Notícias da TV.

Carlos Alberto de Nóbrega NESTA SEXTA-FEIRA 11/12/2020 FOI ENCONTRADO VIVO EM SUA CASA E PASSA BEM pic.twitter.com/swVgan2oAn — Everton Silva (@everton_nsf) December 12, 2020

