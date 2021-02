Gilberto, do ’BBB 21’ Reprodução/Globo

Publicado 14/02/2021 09:20 | Atualizado 14/02/2021 09:38

Rio - Gilberto é um dos participantes do "BBB 21" que mais aproveita as festas do reality show. O problema é que durante a festa deste sábado, o brother exagerou na bebida e acabou precisando da ajuda de Lumena para ir dormir. Ele estava tão soltinho que acabou disparando detalhes de sua vida sexual.

Ao ser colocado na cama por Lumena, Gil pegou um recipiente com água e simulou estar fazendo sexo oral. Ele ainda disse que sentia falta desta prática. Lumena, então, o aconselhou a focar sua atenção no jogo. "Migo, não fica pensando em flauta aqui. Tem que ter foco", disse a psicóloga. Gilberto, no entanto, não queria saber de conselhos e seguiu fazendo gestos obscenos. "Pare, a gente já entendeu", disse Lumena.

Gilberto, então, perguntou se errou ao falar sobre o assunto. "A produção quer que eu durma, é?". Lumena disse que "sim". "Sim, pelo bem da sua jornada", respondeu. "Eu falei algo de errado?", perguntou Gil. "Não. Você só falou o que todo mundo queria ouvir: a verdade. Você está com saudade de uma flauta grande", disse Lumena. "E grossa", reforçou o doutorando em economia.

Gil também disse estar arrependido por ter mentido para sua mãe sobre virgindade. "Ela acreditou? Será que ela acreditou?", perguntou. "Tem pouco tempo. Acalme-se", disse Lumena. "Mas eu menti pra ela. Falei pra ela que gosto de homem, mas nunca transei e ela acreditou. O que eu faço?", perguntou Gil, nervoso com a situação.