Publicado 27/02/2021 12:04 | Atualizado 27/02/2021 12:13

fotogaleria

Rio - Durante a festa do 'BBB 21', que aconteceu nesta sexta-feira, Arthur surtou com a possibilidade de ir para o paredão e fez um comentário que pegou mal dentro e fora casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com Carla Diaz, o instrutor de crossfit começou a falar mal dos demais brothers quando soltou a seguinte frase: "Vontade de meter a porrada".