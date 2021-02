Hemilly e Carla Diaz: fãs apontam semelhanças Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:22 | Atualizado 25/02/2021 09:46

Rio - Hemilly Bellon, de 18 anos, ex-namorada de Arthur, de 26, usou as redes sociais para defender o ex-namorado, que tem sido acusado de "abusador" por internautas por conta das brincadeiras de cunho sexual que tem feito com Carla Diaz, com quem vive um romance no "BBB 21".

fotogaleria

Publicidade

A ex-namorada de Arthur defendeu o crossfiteiro em uma série de vídeos, que foram postados em um perfil de fãs do rapaz. "Para quem não sabe, o Arthur Picoli, meu ex-namorado, está participando do BBB21 e tem muita gente difamando ele, falando que ele é abusador. Já estava acompanhando tudo e querendo me pronunciar, mas fiquei meio assim... Aí a família dele entrou em contato comigo e pediu para eu falar sobre a minha relação com ele. E gente, ele nunca foi um abusador. Foram brincadeiras que ele fez com a Carla dentro da casa e ela também estava brincando com ele. E tem várias pessoas chamando ele de várias coisas horríveis", iniciou Hemilly.

"Independente de a gente ter terminado, foi um término super de boa, tanto pra mim quanto pra ele. Sinto um carinho gigante por ele, torço muito por ele aqui fora. Sempre me tratou com muito respeito, por isso estou fazendo esses stories", afirmou.

Publicidade

Nos comentários, muitos internautas afirmaram que Hemilly e Carla são parecidas e que esse deve ser o "tipo" de Arthur.