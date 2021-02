Carla Diaz e Arthur namoram no quarto, mas atriz faz pedido inusitado Reprodução / TV Globo

Publicado 24/02/2021 08:21 | Atualizado 24/02/2021 08:54

Rio - Arthur e Carla Diaz deitaram na mesma cama e trocaram alguns beijos na madrugada desta quarta-feira, após o crossfiteiro voltar do paredão com Gil e Karol Conká. Durante os amassos, no entanto, Carla Diaz quebrou o clima com um pedido inusitado. "Manda um beijo pra sua mãe e pra minha também", pediu a atriz.

Em outro momento, Arthur colocou a mão embaixo do edredom enquanto beijava Carla, mas a atriz tirou a mão do rapaz e a colocou em cima do travesseiro. Durante a festa de segunda-feira, da líder Sarah, Carla disse a Arthur que rolaria edredom caso ele voltasse do paredão.