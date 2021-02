Karol Conká é eliminada com 99,17% dos votos Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 00:04 | Atualizado 24/02/2021 07:43

Rio - Karol Conká bateu recorde de rejeição e foi eliminada do "BBB 21" com 99,17% dos votos na noite desta terça-feira. A rapper levou a pior na disputa com Gil e Arthur e foi a quarta eliminada do programa. Karol superou, inclusive, Nego Di, que era seu aliado no reality show e deixou a atração com 98,76% dos votos. Gilberto recebeu apenas 0,29% dos votos e Arthur ficou com 0,54% dos votos.

Em seu discurso, Tiago Leifert falou sobre os jogadores serem ou não serem eles mesmos dentro do programa. "Quanto mais tempo eu passo com vocês, mais eu fico em dúvida. Sua vida aqui fora é um jogo eliminatório? Você está sendo você em uma situação muito específica. Por isso que a gente fala que o BBB é um jogo. Você acha que você está sendo você mesmo, mas não é exatamente isso. É um jogo, e é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Por causa do jogo, o estilo de jogo que você escolheu aí dentro, de combate, ao mesmo tempo que você feriu, você se feriu. Quando você entra, você entra para tombar", disse o apresentador.

Enquanto Karol deixava a casa, seus colegas de confinamento fizeram uma homenagem e cantaram um de seus grandes sucessos. "Já que é pra tombar, tombei", entoaram os participantes.