Bruna Linzmeyer posa com a namorada em cachoeira

Rio - Bruna Linzmeyer postou no Instagram, nesta segunda-feira, algumas fotos em que aparece agarradinha com a namorada, Marta Lopez, em uma cachoeira. "Vocês também se divertem com qualquer bobagem com o amor de vocês? Uma bebê dessas", escreveu Bruna, na legenda das fotos. Bruna Linzmeyer e Marta Lopez, ou Marta Supernova, seu nome artístico, assumiram o namoro em abril de 2020.

