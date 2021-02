Carla Diaz e Thaís reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 19:00 | Atualizado 27/02/2021 19:01

Rio - Carla Diaz se desculpou com Thaís, na tarde deste sábado, no 'Big Brother Brasil 21'. A atriz disse que se sente arrependida por ter magoado a cirurgiã-dentista. "Será que eu estou errando muito de ter escolhido isso?", perguntou ela. Thaís não entende o questionamento: "Escolhido o quê?". "Ficar só com ele aqui, entende? Aí você veio e falou uma frase que me fez enxergar de outra forma. E o que eu estou querendo dizer é que a sua amizade é muito importante para mim. Eu estou chateada de ter te magoado. Eu não queria ter te magoado, de coração. Eu não percebi", desabafou a loira.

Thais opinou: "No começo, a gente teve contato. Mas mesmo a gente se afastando... Eu acho que foi acontecendo, sabe? Só que desde o começo, as primeiras pessoas que eu conversei foi com você. Mesmo afastando, eu sempre tive consideração. Mas é diferente. É um mês, ok, mas aqui tudo é diferente. Aqui tem proporção diferente. Foi acontecendo. Eu acho que a gente não tem culpa do que me magoou".

Carla, no entanto, disse que se sente responsável pela tristeza da cirurgiã-dentista. "Mas eu tenho. Eu não vi que você estava chorando aquele dia." Thaís conclui: "Depois disso tudo, fiquei meio na defensiva, sei lá. Eu tenho uma coisa, eu crio uma capa para não me magoar. Às vezes, parece até meio seca, na minha. Pareço até o Arthur, de querer ficar sozinha".

