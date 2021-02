Thais e Viih Tube Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 10:40

Rio - Viih Tube e Carla Diaz se desentenderam durante a festa do 'BBB 21' na madrugada deste sábado. Após ver Thais triste no quarto Cordel com Gil e Viih, a atriz se aproximou para saber o que estava acontecendo, mas acabou sendo chamada de sonsa pela youtuber por estar muito afastada dentro da casa.

"Você é uma mulher incrível… Mas eu não estou entendendo isso, gente", disse Carla a Thaís. Logo, Viih Tube disparou: "Você está se fazendo de sonsa, desculpa".



Em choque pela alfinetada de Viih, Carla ouviu que o motivo da tristeza de Thaís é sua possível ida ao quinto paredão do programa. "Está um pouco óbvio. Você já a viu mal ontem, todo dia ela está meio mal. Dá para perceber o que pode acontecer. Se você fizer os cálculos, você consegue entender mais ou menos", debochou a youtuber.



"Fiz os cálculos e realmente acho que ela não vai. Nossa, Viih, para que essa grosseria?", questionou a atriz. "Desculpa. Eu estou muito estressada hoje. É muita informação, é muita coisa", rebateu Viih.



Carla Diaz, por sua vez, disse: "Assim como você está querendo defender, eu também estou querendo defender e acalmá-la".

No entanto, Viih Tube permaneceu firme em seu posicionamento de que a loura está distante. "Para mim, não parece muito isso", disse a youtuber. "E você está me chamando de sonsa?", perguntou Carla. "Sonsa no sentido de você não conseguir enxergar que ela pode ir", explicou a influencer.

Irritada com a situação, Viih disse para as duas se acertarem depois, mas Carla pediu para que elas conversassem naquele momento: "Ué, pode falar. Você já me chamou de sonsa na frente de todo mundo", avisou Carla. "Não quero. Desculpa se eu te magoei", encerrou a youtuber.