Publicado 27/02/2021 08:27 | Atualizado 27/02/2021 08:37

fotogaleria Rio - Durante a madrugada de sexta-feira no 'BBB 21', os brothers aproveitavam o cooler e os salgados mandados pela produção e debatiam sobre o jogo. Em conversa com Projota e Juliette, Sarah questionou novamente se o beijo entre Lucas e Gilberto foi motivado pelo jogo.

"Eu não sei se era verdade, até hoje não tem como saber. Eu não tô falando de ser homossexual, eu tô falando de beijo na hora errada", disse.

É a mesma coisa dele ter dado em cima de alguém aqui para poder fod** com outra pessoa, porque tipo assim: 'essa pessoa aqui pode ser que tenha torcida lá fora, vou me envolver com ela para a outra pessoa que for num paredão comigo, sair", continuou.



A sister ressaltou que não tem preconceito com LGBTs, pelo contrário. "Tanto que fiquei grudada no Gil o tempo todo. Se tem uma coisa que não tenho é preconceito com isso. Amo, adoro, acho que eu era um travesti na vida passada porque eu gosto dessas coisas, adoro essa putar**", disse.



"Só que fiquei com mede de ele estar brincando com sentimentos de um amigo meu. Será que isso é verdade?", completou e em seguida disse sobre uma conversa com João.



"Aí foi quando eu perguntei pro João e o João falou 'no primeiro dia eu senti que o Lucas era bi'. Aí eu falei pro João: 'se você tá falando eu acredito, mas (...) se era verdade, será que precisava ter sido nesse momento?' Por que não foi semana passada ou na semana que vem? Esperasse o paredão passar. Sei lá", disse.



Não foi a primeira vez que Sarah falou sobre. Durante a festa que o beijo aconteceu, ela disse a Gilberto que ele poderia ter sido usado por Lucas. E apesar de Sarah usar o termo homossexual, Lucas é bissexual.