Publicado 27/02/2021 09:05 | Atualizado 27/02/2021 09:09

O ódio deles pela Dayane , diz muito mais sobre eles, do que sobre ela.



✅Machismo

✅Xenofobia

✅Bifobia

Esse foi o @GrandeFratello 2020/21 para uma mulher brasileira, emponderada, livre e dona de si.



Ser livre incomoda quem está preso dentro da própria mente e preconceitos pic.twitter.com/HO0zDsO44c — nah (@nanalthz) February 26, 2021

Itália - A brasileira Dayane Mello sofreu mais um duro golpe em sua estadia no "Grande Fratello VIP", o Big Brother italiano. Na sexta-feira, um avião sobrevoou a casa do reality show com uma faixa elogiando Francesco Oppini. Ele foi o participante que fez comentários machistas e xenofóbicos sobre a modelo. Tudo isso com o objetivo desestabilizá-la, já que Dayane está na final do programa e pode ganhar 100 mil euros nesta segunda-feira.