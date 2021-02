Festa do BBB Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 10:02 | Atualizado 27/02/2021 10:04

Rio - O parquinho pegou fogo na madrugada deste sábado. A festa do 'BBB 21' foi marcada por especulações sobre a formação do próximo paredão, pela treta de Viih Tube e Carla Diaz e até ameaça de agressão. Confira abaixo os principais momentos.



A noite começou animada com o show de Thiaguinho. O pagodeiro colocou todo mundo para dançar e cantar seus maiores hits e promoveu um abraço coletivo entre os brothers durante a música "A amizade é tudo", do grupo Jeito Moleque.

Publicidade

"Aproveitem as conexões que vocês estão criando aqui. Que essas conexões durem para sempre, para o resto da vida", disse o cantor.



Após a apresentação de Thiaguinho, as discussões sobre o jogo não demoraram para aparecer. Em dado momento, Sarah foi avisada por Caio que Projota estava contando a Lumena sobre sua possível ida ao paredão pelos votos da casa.

Publicidade

"Velho, o Projota vai sair porque tá cavando a cova dele. Se ele ficasse só calado, o povo acreditava que era um cara legal. Não precisava de mais nada, só ficar calado", disparou a sister.

Após ser alertada pelo rapper, Lumena começou a aproximação de alguns participantes na festa para tentar reverter o jogo e Thaís foi o primeiro alvo.



A dentista revelou que deve votar em Arthur por estratégia mesmo tendo vontade de votar em Carla. Contanto os votos, Lumena disse que também vai no crossfiteiro - já imaginando que Viih Tube, amiga da sister, também vote na mesma pessoa.

Publicidade

Caio levou outro tombo

Com o pé fraturado, Caio decidiu ir dormir mais cedo, mas acabou se enroscando na bagunça das malas do quarto cordel e caiu no chão. Apesar do susto, ele nem chegou a encostar o pé machucado no chão.



Publicidade

Indicação do líder

Viih Tube aconselhou João a indicar Projota para a berlinda. "Você tem que arriscar para ver se o público gosta dele. O jogo dele é muito ácido".

Publicidade

Treta

O clima pesou entre Viih Tube e Carla Diaz. A atriz viu Thaís triste, procurou a sister para saber o motivo e Viih a chamou de sonsa.



Publicidade

"Você está se fazendo de sonsa, desculpa. Está um pouco óbvio. Você já a viu mal ontem, todo dia ela está meio mal. Dá para perceber o que pode acontecer. Se você fizer os cálculos, você consegue entender mais ou menos", alfinetou Viih.

Carla ficou em choque com a forma em que foi abordada para sister. "Fiz os cálculos e realmente acho que ela não vai. Nossa, Viih, para que essa grosseria?", questionou.



Publicidade

Agressão

Arthur ficou irritado após escutar uma conversa onde o nome dele era citado como opção de voto para o paredão; No quarto colorido, o instrutor de crossfit declarou a Projota e Pocah:



"Eu queria ser a pessoa que eu era há dois atrás. Eu tinha saído na primeira semana por ter matado alguém de pancada aqui dentro".



"Que isso, Arthur? Não viaja", rebateu Projota. "Isso tá errado. Não sei o que aconteceu, mas que isso?", repreendeu Pocah.