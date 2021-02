Daniel Silveira (PSL-RJ) Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 21/02/2021 16:57

Rio - Com faixas de "Supremo é o Povo" e roupas verde e amarelo, manifestantes se reuniram no posto 2 da praia de Copacabana, na manhã deste domingo (21), para pedir a liberdade do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ).