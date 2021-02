Karol Conk Reprodução / TV Globo

Publicado 23/02/2021 07:57 | Atualizado 23/02/2021 08:03

Rio - Karol Conká parece ter voltado atrás em sua decisão de deixar o "BBB 21". Durante a festa desta segunda-feira, a rapper disse várias vezes que não quer mais ser eliminada no paredão desta terça. Anteriormente, depois de se ver envolvida em várias brigas, Karol disse que ser eliminada seria "libertador".

"Eu não quero mais ir embora", disse Karol para Lumena. "Você não vai", respondeu a baiana. Em seguida, Karol falou a mesma coisa para Projota. "Eu não quero mais ir embora. Se eu for, foi porque eu pedi. Ah, mas é por que eu tô na festa. Tô feliz", disse.

Projota não respondeu, mas afirmou que se emocionou e chorou porque estava tocando rap nacional na festa. Os dois comentaram que o rap só estava sendo tocado porque eles estavam lá e exaltaram o alcance do gênero.

Mais tarde, desta vez em conversa com Caio, Karol voltou a afirmar que não quer sair do programa. "Se eu for é porque eu pedi, mas hoje eu não quero mais ir", disse. "O Tiago falou no ao vivo que não é assim que funciona", disse o fazendeiro. Karol não respondeu e ficou mexendo no celular.