Thais e Fiuk ficaram mais próximos na festa

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 08:31 | Atualizado 21/02/2021 08:32

Rio - A festa desta madrugada no "BBB 21" foi marcada pelas conversas sobre paredão, pelas quedas de Caio e Pocah e por uma flechada misteriosa em Thais. Karol Conká acredita que deve ir para a berlinda, Caio demonstrou medo de ir com seu amigo Projota e seu affair, Carla Diaz.

A noite começou animada com o show de Daniela Mercury. Fiuk puxou um trenzinho e os brothers saíram dançando e cantando pela casa. Ao chegar perto da piscina, Pocah levou um tombo . Ela levantou, rindo da situação, com ajuda de Arthur. Quem também deu uma risadinha do tombo foi a cantora Daniela Mercury.

Outro tombo, bem mais grave, preocupou os brothers nesta madrugada. Caio estava andando com a ajuda de Rodolffo, quando escorregou em uma poça d'água, caiu e bateu a cabeça . O fazendeiro já estava com o pé fraturado por conta de uma lesão na prova do líder, na última quinta-feira. Sarah e Rodolffo ajudaram Caio a chegar até o confessionário para tratamento médico. Após o tratamento, Caio não quis voltar para a festa e decidiu dormir por conta das dores.

Depois de brigar com Camilla de Lucas na tarde de sábado, Karol Conká resolveu dar sua versão dos fatos para Juliette na festa. "Aí está o perigo, ela não tem noção que nossa imagem...baixaria, é feio. Ela é uma grande influencer. É barraco", disse Karol Conká.

Arthur conversou com Viih Tube e disse estar com medo de ir ao paredão com Projota e Carla Dias, pessoas de quem é mais próximo na casa. "Eu conversei muito com Carla ontem. Falei que não queria ir com ela e com o Projota... Mas um paredão que eu não queria ir é este. Hoje esse paredão machucaria bastante", disse o brother.

Envolvida nas duas brigas que aconteceram no sábado, Karol Conká disse a Pocah que não consegue se ver fora deste paredão. "Eu vou pela casa", disse a rapper. Pocah, no entanto, estava pensando em suas próprias questões. A funkeira ficou um bom tempo reflexiva e demonstrou medo de estar sendo influenciada.

"Na nossa vida a gente acaba sendo influenciador e influenciável. Não transfiro a responsabilidade, mas descobri aqui dentro que sou influenciável. Me bateu essa reflexão assim", disse.

Projota conversou com Pocah e se posicionou contra a amiga Karol Conká nas brigas deste sábado. "Isso me dá a sensação de ter alguma coisa com a Camilla. Pra chegar no ponto de falar de arrumar treta com mina preta é forte, é uma acusação muito forte. Outra pessoa ali perdia a cabeça e fazia barraco mesmo", disse o cantor.

Será que Fiuk mudou de ideia? Thais levou uma flechada neste sábado e os brothers ficaram na expectativa para descobrir quem foi. "Ele está muito em cima dela hoje", disse Pocah sobre Fiuk. "A gente estava especulando que era você", disse João Luiz para Pocah. "Eu não", disse a funkeira.

Viih Tube, no entanto, disse que o autor da flechada em Thais era Juliette. "Ah, que saco", reclamou João Luiz, que torcia pelo casal.