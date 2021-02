Caio escorregou em uma poça e levou um tombo durante a festa Reprodução / TV Globo

Publicado 21/02/2021 01:26 | Atualizado 21/02/2021 09:29

Rio - Caio escorregou em uma poça d'água durante a festa desta madrugada no "BBB 21" e levou um tombo. O fazendeiro já estava com o pé fraturado por conta de uma lesão na prova do líder, na última quinta-feira. Caio foi socorrido por Sarah e Rodolffo e deixou os amigos preocupados.

MOMENTO QUE O CAIO CAIU #bbb21 O Caio desmaiou Gente o Caio #FESTABBB21 pic.twitter.com/KS9A3raMh0 — Ray (@bevieirac) February 21, 2021

Karol Conká estava por perto mas não entendeu o que tinha acontecido e chegou a perguntar se a pressão do brother tinha caído. Fiuk perguntou a João o que houve e o brother explicou que Caio tinha levado um tombo após escorregar.

Durante a queda, o Globoplay cortou as câmeras que estavam focadas no fazendeiro e não foi possível ver como ele estava. Quem também não teve um bom início de noite foi Viih Tube. A jovem disse que chegou na festa e comeu muito rápido. Por isso, ela ficou enjoada e acabou vomitando. A youtuber acredita que o enjoo tenha sido causado pelos antibióticos que está tomando após ter rasgado o mamilo na prova do líder.