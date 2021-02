Deise Gouveia e Paula Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:21 | Atualizado 20/02/2021 02:47

Em janeiro, Deise Gouveia ficou conhecida como Deise do tombo após viralizar com um vídeo no qual cai, bêbada, dentro da casa de uma vizinha, no Morro do Alemão, Zona Norte do Rio. Após o sucesso, Deise descobriu que a moradora da residência, Ana Paula Siqueira, tinha o sonho de ter uma casa própria. Com isso, a estudante fez uma vaquinha e arrecadou cerca de R$ 132 mil. Nesta sexta-feira, ela mostrou o novo lar de Ana Paula em um vídeo nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

Além de ter uma casa própria, Ana Paula queria conseguir ter mais acessibilidade e estrutura para poder tratar o câncer no reto. A nova residência também fica na comunidade e foi construída graças à ajuda de doações.

"Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo que fez em nossas vidas, agradeço cada um de vocês que ajudaram na vaquinha que ela conseguiu comprar a casa dela vocês não tem noção da felicidade dela e da minha porque a felicidade do próximo também é a minha, o tombo não foi e em vão, tudo foi um propósito e permissão de Deus. Obrigada a todos", escreveu Deise no vídeo.

Publicidade